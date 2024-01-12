Sosyal Belediyeciliğin öncülerinden Onikişubat Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla konteyner kentte kalan vatandaşlara ikramlarda bulundu. Sosyal Yardım İşleri, Kadın ve Aile ile Spor İşleri Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle, NEF Vakfı, Galatasaray, EXPO 2023 Savunma Sanayii Başkanlığı ve AFAD Hasancıklı Konteyner Kenti'nde kalan depremzede vatandaşları unutmadı.

Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları da önemli bir destek sağladı. Bir araya gelen ekipler, konteyner kentte yaşayan vatandaşlara moral ve destek olmak amacıyla harekete geçti.

Etkinlik kapsamında, Onikişubat Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan Maraş çöreği ve Türk kahvesi, konteyner kentte kalan vatandaşlara ikram edildi.