Mehter Marşı eşliğinde gerçekleşen görkemli açılış törenine, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Modern tasarım ve geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken AVM, bölge halkına daha iyi hizmet vermek amacıyla yenilendi. Açılışta, mağazanın yenileme süreci hakkında bilgi verilirken, işletmenin bölge ekonomisine olan katkısına vurgu yapıldı.

Hasırcıoğlu AVM, yenilenen konseptiyle Türkoğlu halkına kaliteli ve konforlu bir alışveriş deneyimi sunmayı sürdürecek.