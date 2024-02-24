Yaşanan deprem sonrası Kahramanmaraş’ı Yeniden Ayağa Kaldırmak İçin Birbirinden Özel Kampanyalarla Vatandaşların Yanında Olduğunu Her Daim Hissettiren Hasırcıoğlu AVM Şimdide Yepyeni Bir Kampanyayla Kahramanmaraş Halkının Karşısında

Yüzyılın Değişim Kampanyası Sloganıyla Yola Çıkan Hasırcıoğlu AVM Banka Faizi Banka Kredisi Olmadan Eskileri Çok Özel Fiyatlarla Alıyor Yerine Birbirinden Güzel Ürünleri Elden 20 Ay Taksit İmkânıyla Sunuyor.

Ayrıca Değişim Kampanyasından Gelen Eski Kullanılabilir Ürünleri İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Dağıtmasıyla da Örnek Bir Projeye Ev Sahipliği Yapıyor

Hasırcıoğlu AVM Sosyal Medya Koordinatörü Selver Tekiş Yüzyılın Değişim Kampanyası Hakkında Bilgiler Vererek Tüm Kahramanmaraş Halkını Mağazalarına Davet Etti.