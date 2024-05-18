Bölgenin en kapsamlı alışveriş merkezi olan Hasırcıoğlu AVM Kahramanmaraş halkından kazandığını yine Kahramanmaraş için harcamaya devam ediyor.

Kuzey Çevre Yolu üzerinde eksikliği büyük oranda hissedilen perde sektörünü Hasırcıoğlu Perde düzenlediği törenle bölgeye kazandırdı.

Açılışı gerçekleştirilen yeni şube, bölgedeki alışveriş olanaklarını daha da zenginleştirirken, müşterilere daha geniş bir ürün yelpazesi sunmayı hedefliyor. Hasırcıoğlu perde kaliteli ürünleri ve geniş ürün yelpazesiyle müşterilerin taleplerine cevap vermeyi hedeflerken, alışveriş deneyimini daha da keyifli hale getiriyor.

Kuzey Çevre Yolu'nda açılışı gerçekleştirilen Hasırcıoğlu Perde İşletme Sahibi Şule Yüksel Hasırcıoğlu, bölgede eksikliği hissedilen bir işletmeyi faaliyete geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Hasırcıoğlu AVM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hasırcıoğlu ise her zaman Kahramanmaraş için çalışmaya ve şehre katma değer sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

Perde alışverişlerinde müşterilerine elden taksit imkânı sunulan mağazada banka faizi banka kredisi olmadan rahatlıkla alışveriş yapılabilecek ve vatandaşlar ev ve iş yerleri için hayal ettikleri tüm perde çeşitlerine daha kolay ulaşabilecek.

Yeni perde şubesinin açılışıyla birlikte, müşterilere daha geniş bir ürün yelpazesi sunularak alışveriş deneyimlerinin daha keyifli hale getirilmesi hedefleniyor. Hasırcıoğlu Perde'nin elden taksit imkânı sunan uygulaması, müşterilere ödeme kolaylığı sağlarken, aynı zamanda ev ve iş yerlerinin dekorasyonunda istedikleri perdelere daha kolay sahip olmalarını amaçlıyor.

Açılışa özel indirimleri vatandaşlarla buluşturan Hasırcıoğlu perde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.