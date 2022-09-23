Bu Anlamda İleri Derecede Katarakt Ve Göz Tansiyonu Bulunan İsmail Uygun, başka klinikten Uğur Göz Hastanesi’ne yönlendirilerek sağlığına kavuştu.
Uğur Göz Hastanesinde, Opr. Dr. Uğur Toka’nın başarılı operasyonu sonrası gözleri eski sağlığı kavuşan uygun, kusursuz görmenin mutluluğunu yaşıyor.
İsmail Uygun, mutluluğunu Aksu Haber ile paylaştı.
Özel Uğur Göz Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Uğur Toka’da, “bu gibi zorlu vakalarda olumlu sonuçlar almak bizi mutlu ediyor” dedi.
Konuşmasının devamında Toka, özel uğur göz hastanesinin verdiği hizmetler hakkında bilgi verdi.