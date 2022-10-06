İstanbul Ataşehir'de bulunan özel bir hastanede, personelin yoğun bakım servisinde yatan yaşlı kadına yaptıkları pes dedirtti.

Sağlık personeli tarafından kaydedilen görüntülerde, hastane çalışanının konuşamayan yaşlı kadın hastayla alay ettiği anlar yer aldı.

Yüzüne para fırlattı

Öte yandan videoda şahsın, "Böbreğini alacağız." diyerek elindeki paraları kadının yüzüne fırlattığı görüldü.

Olay sonrasında hastanenin faaliyetleri sonlandırılırken, olaya karıştığı tespit edilen 7 kişi İstanbul'da, video görüntüsünde yaşlı kadının üzerine para saçan şüpheli Ali Erata Samsun'da gözaltına alındı.

'Eziyet etme' suçundan adliyeye sevk

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 9 şüpheliden Ali Erata dahil olmak üzere 4 şüpheli 'eziyet etme' ve 'beden bakımından kendini savunamayacak olan kişiye eziyet' suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

4 kişi cezaevinde

Edinilen son dakika bilgisine göre, şüpheli 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.