Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.32'de 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 8,28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem anı ise İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde güvenlik kamerasına yansıdı.