Hatay’ın Dörtyol ilçesinde dün öğleden sonra Kızmızıburun mevkiinde başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etti. Yangına havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucunda alevler sabah saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yangının yayılma riski nedeniyle Dörtyol ve Payas ilçelerinde toplam 920 hane boşaltıldı, yaklaşık 1.870 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Tahliye edilen vatandaşlar için öğrenci yurtlarında geçici barınma alanları oluşturuldu. Yangına müdahalede 8 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 440’tan fazla araç ve 1.200’den fazla personel görev aldı.