Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sadece şehir içinde meydana gelen olaylara müdahale etmekle kalmıyor aynı zamanda Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen afet ve yangınlara da duyarlılık göstererek çalışmalara destek oluyor.

Hatay’ın ardından şimdi de İzmir’e destek eli uzatıldı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangınına müdahale çalışmalarına destek olmak için bölgeye araç ve itfaiye erleri sevk edildi.

Personeller, bugün sabah saatlerinde İzmir’e varmak üzere yola koyuldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir İtfaiye ekipleri, İzmir’deki yangın söndürme çalışmalarında cansiperane bir şekilde görev yaparak alevlerle kahramanca mücadele edecek.