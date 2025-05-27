Her hafta Salı günleri Necip Fazıl Mahallesi’nde kurulan Salı Pazarı, mutfak alışverişi yapmak isteyen vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Sabahın erken saatlerinde pazarcı esnafı tezgâhlarını özenle kurarak en taze sebze ve meyveleri tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Aksu Haber olarak bugün Salı Pazarı’ndaki son durumu yerinde inceledik. Pazarda dolaşan vatandaşlar, fiyatlar konusunda farklı görüşler dile getirdi. Bazı alışverişçiler fiyatların yüksek olduğunu ifade ederken, bazıları ise fiyatların mevsim koşullarına uygun olduğunu belirterek alışverişlerini sürdürdü.