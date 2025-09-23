Havaların soğumasıyla birlikte mevsim geçişlerinde ortaya çıkan hastalıklar da kendini göstermeye başladı. Hastalıklara karşı doğal ve bitkisel çözüm arayanların tercihi ise bitki çayları oluyor. Ancak bitki çaylarının bilinçsiz kullanımı faydadan çok zarar veriyor.

Düşen vücut direncine karşı bağışıklık kazanmak yahut soğuk havalarda ısınmak için tercih edilen bitki çaylarını tüketirken, her bitkinin yan etkilerinin de olduğu bilinerek bilinçli ve dikkatli kullanılması gerekiyor. Aksi takdirde insan sağlığını olumsuz etkileyen yan etkilere neden oluyor.

En çok tercih edilen bitki çayları arasında ıhlamur, ada çayı, rezene, yeşil çay, papatya, lavanta gibi bitkiler yer alıyor.

Kimi zaman da zayıflamak ve metabolizma hızlandırmak için tercih edilen bitki çayları, kan testi vermeden ve doktora danışmadan bilinçsizce tüketiliyor. Bu da karaciğer ve böbrekler başta olmak üzere hormonal sistem ve sindirim sistemi üzerinde geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabiliyor.

Birçok ilacın bitkilerden yapıldığını dolayısıyla bitkisel çayların da ilaçlar kadar dikkatli tüketilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar yanlış bitki çayı tüketmenin, yanlış ilaç tüketmek kadar zararlı olabileceğine dikkati çekiyor. Özellikle sosyal medyada hızla yayılan “doğal olduğu için zararsızdır” algısı, halk sağlığını tehdit eden en büyük tehlikelerden biri olarak gösteriliyor.

Uzmanlar özellikle hamileler, emziren anneler, kronik hastalıkları olan bireyler ve düzenli ilaç kullanan kişiler için ciddi yan etkilere neden olabileceği uyarısında bulunuyor. Çünkü bazı bitki çaylarının karaciğer ve böbrek üzerinde toksik etkiler yaratabileceği, bazı bitkilerin ise ilaçlarla etkileşime girerek tedavileri etkisiz hale getirebileceği vurgulanıyor.

Örneğin ada çayını hamileler ve emziren annelerin kesinlikle tüketmemesi gerekiyor. Çünkü hormon seviyelerinde farklılıklara neden oluyor. Osteoporoz, kalp hastalığı, diyabet, kanser gibi teşhisler konulmuş ya da ilaç kullanan kişilerin çok daha dikkatli olması gerekiyor.

Bu nedenle bitki çayı tüketiminde de bilinçli davranmak, doz ve süreye dikkat etmek, güvenilir kaynaklardan bilgi almak ve mümkünse bir sağlık uzmanına danışmak büyük önem taşıyor.