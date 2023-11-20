Asrın Felaketinin Ardından Kırsal Kesime Olan Talebin Artması İle Buna Bağlı Olarak Da Isınma İhtiyacını Karşılamak Üzere Sobaya Olan Talepte Artı.

Bunun Yanısıra Sıfırdan Soba Almak İstemeyen Veya Elinde Eski Sobası Olanlar Ekstra Masrafa Girmek İstemeyenler Sobacıların Kapısını Çalıyor.

Eski Sobalar İtina İle Temizlenip Yenilenerek Hem Ekonomiye Katkı Sağlanıyor Hem de Isınma İhtiyacı Giderilmiş Oluyor.

Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulunan İbrahim Asilkan Eski Sobaları İtina İle Tamir Ettiklerini Söyleyerek İkinci El Sobaya da Bir Hayli Talep Olduğunu İfade Etti.

