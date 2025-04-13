Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), yeni "dijital seyahat belgesi" uygulamasıyla birlikte havaalanları için belirlenen kuralları değiştirmeyi planlıyor.

Yolcular, yeni kurallarla birlikte biletlerini aldıkları andan itibaren telefonlarına bir 'seyahat belgesi' indirebilecek. Seyahat planında değişiklik olması halinde bu belge de otomatik olarak güncellenecek.

Havaalanlarındaki noktalardan geçişte ise 'yüz tanıma sistemleri' kullanılacak.

The Times'ın haberine göre, yapılacak değişiklikler 3 yıl içinde uygulamaya konacak.