Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Gökçe Bahadır, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi oyuncuların yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi bir döneme damgasını vurmuştu. 'Hayat Bilgisi' dizisinde 'Barbie Gamze''den Ortega'ya pek çok karakter hafızalara kazındı.

Kimi gözlerden uzak olmayı seçti kimi yıldızı parlayan çok ünlü isimler arasına girdi. Kimi ise oyunculuğu bırakıp başka işlere yöneldi.

Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel.

Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel'in değişimi kadar mesleği de dikkat çekiyor. Dizinin yayınlandığı dönem genç kızların sevgilisi haline gelen Paşhan Yılmazel halen yıllara meydan okuyor.

Pozlarıyla hayranlarından tam not alan ünlü isim artık yeni bir mesleğe de sahip. Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı artık yönetmenlik yapıyor.