Dulkadiroğlu Halk Eğitimi Merkezinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında geleneksel yıl sonu sergisi düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen sergide, tablolardan nakışlara, masa örtülerinden yüzlerce farklı esere kadar pek çok emek dolu çalışma yer aldı.

Programa Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart da katılım sağladı. Katılımcılar, halk oyunları gösterisinde bulunan öğrencileri büyük ilgiyle izledi.

Serginin açılış kurdelesi kesildikten sonra, davetliler birbirinden güzel eserleri inceleyerek, eser sahiplerinden bilgi aldılar. Dulkadiroğlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Feyzi Oğuz, Aksu Haber'e yaptığı özel açıklamalarda şunları söyledi:

"Hayat boyu öğrenme sürecinin önemini bir kez daha vurgulamak ve kursiyerlerimizin yıl boyunca emek vererek ürettikleri eserleri sergilemek amacıyla bu etkinliği düzenledik. Katılımın yoğun olması bizleri çok mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."