İSTANBUL (AA) - Hızlı tüketim ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Hayat Kimya'nın Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Onur Yaprak getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ev bakım, bebek bakım, kadın kişisel bakım, kişisel sağlık, evcil hayvan bakım ve temizlik kağıtları kategorilerinde Bingo, Molped, Molfix, Papia, Familia gibi 16 markasıyla 100'den fazla ülkede faaliyet gösteren Hayat Kimya'da, üst düzey atama gerçekleştirildi.

Pazarlama alanında ulusal ve küresel görevlerde 20 yılı aşkın deneyime sahip Onur Yaprak, Hayat Kimya Türkiye Genel Müdürü olarak atandı. Şirketin Türkiye operasyonlarının yönetiminden sorumlu olacak Yaprak, yönetim stratejileri geliştirilmesine ve uygulanmasına liderlik edecek.

Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun Yaprak, Amerika Birleşik Devletleri Clemson Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansını tamamladı. Yeditepe Üniversitesi'nde "Pazarlama Yönetimi" alanında doktora yapan Yaprak, profesyonel iş yaşamına 2003'te P&G'de Marka Müdür Yardımcısı olarak başladı. 20 yılı aşkın süre boyunca çalıştığı P&G'de pazarlama, satış ve satın alma alanında hem ulusal hem de küresel pek çok görevde yer alan Yaprak, son olarak aynı şirkette Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya'dan Sorumlu Pazarlama Başkan Yardımcılığı (CMO) görevini yürütüyordu.

