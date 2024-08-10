Kahramanmaraş’ta yaptığı proje ve faaliyetlerle toplumun takdirini kazanmayı sürdüren Hayat Yeniden Vakfı Kırmızı Bisiklet yetimler projesi ile yetim çocukların yüzlerinde tebessüm olmaya devam ediyor.

Hayat yeniden vakfı 6 Şubat’ta yaşamış olduğumuz deprem felaketi sonrası, depremden etkilenen yetim çocukları eğitimler ve atölyeler ile güçlendirerek hayata kazandırmayı amaçladığı projeyle bölgede bir ilki başlattı.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki yetim çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik becerilerini keşfetmelerine destek olmak, psikolojik sağlamlıklarını ve iyi oluş düzeylerini artırmak amacıyla hazırlanan proje, gönüllü kurum, kuruluş ve kişilerin desteleri ile hayata geçti.

Hayat Yeniden Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Nur Yerhan proje hakkında bilgiler vererek kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.