Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Yazar Hayati İnanç konuk oldu.

Yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Yazar Hayati İnanç, toplumsal yapının temelini oluşturan ailenin önemine değinerek, güçlü aile bağlarının yalnızca bireysel değil, toplumsal sağlığın da anahtarı olduğunu vurguladı.

İnanç, konuşmasında aile içi iletişimden evlilik kavramına, geçmişten günümüze aile değerlerinin değişimine kadar birçok başlığa değindi.

Kendine has üslubu ve klasik edebiyatla harmanladığı anlatımıyla katılımcılara hem düşündürücü hem de ilham verici bir deneyim sundu.

Program sonunda sahneye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, katılımlarından dolayı Hayati İnanç’a teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Yazar Hayati İnanç, “Her milletin istikbali, onun evlerinin içindeki huzurla ölçülür. Çünkü aile; yalnızca bir çatı altındaki insanlar topluluğu değil, aynı zamanda inancın, sadakatin ve terbiyenin ilk öğrenildiği mekteptir. Sağlam bir aile, sarsılmaz bir toplumun temelidir. Bugün biz eğer gelecek nesillere umut dolu bir miras bırakmak istiyorsak; önce evlerimizi ihya etmeliyiz. Aile, insanın hem huzur bulduğu sığınağı hem de karakterinin şekillendiği ilk atölyesidir. Klasik edebiyatımızda da bu gerçekler sayfalar dolusu anlatılmıştır; divanlar, mesneviler ve nasihatnameler aileyi adeta bir medeniyet taşıyıcısı olarak tarif eder. Her beyitte, her mısrada insanın özüne,