Kentin maneviyatına değer katacak olan bu anlamlı eserin açılış törenine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kent protokolü, siyasi parti temsilcileri, eğitim camiası ve çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Ardından, Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehteran Takımı’nın gerçekleştirdiği coşkulu gösteri, katılımcılardan büyük alkış aldı.

Açılışta söz alan hayırsever iş insanı İbrahim Koç, hem kendi hem de ailesi adına bu hayırlı eserin inşasına vesile olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Koç, “Bu cami ve Kur’an kursu, nesiller boyu ilim ve maneviyatla yoğrulmuş gençlerin yetişmesine katkı sunsun. Rabbim bu hizmeti hayırlara vesile kılsın.” ifadelerini kullandı.

Törende konuşma yapan protokol üyeleri de, bu tür hayır işlerinin toplumun manevi dokusunu güçlendirdiğini belirterek, hayırseverlerin artmasının önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi dualarla kesildi.

Katılımcılar, cami ve Kur’an kursunu gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Programın devamında öğrenciler, seslendirdikleri ilahi ve ezgilerle dinleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Cuma namazının ardından cemaate lokma ikramında bulunulurken, protokol üyelerine de hatıra hediyeleri takdim edildi.

Program sonunda Aksu Haber mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunan hayırsever iş insanı İbrahim Koç, “Bu cami ve Kur’an kursunun şehrimize, milletimize ve ümmetimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” diyerek duygularını paylaştı.

Törene katılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, hayırseverliğin Anadolu kültürünün en güzel örneklerinden biri olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz bu güzel eser, şehrimizin manevi dokusunu daha da güçlendirecek. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak, çevre düzenlemeleri ve altyapı çalışmalarıyla bu alanı en güzel şekilde hazırladık. Hayırsever Koç ailesine şehrimiz adına teşekkür ediyor, bu eserin nice nesillerin istifadesine vesile olmasını diliyorum.”

Kahramanmaraş’ın manevi atmosferine yeni bir değer kazandıran bu anlamlı açılış, hem eğitim hem ibadet alanında kalıcı bir miras olarak tarihe geçti.