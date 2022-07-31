Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, dün akşam Bursa'da verdiği konserde dehşeti yaşadı.

Sahnede hayranlarını eğlendirerek şarkılar söyleyen Ece Seçkin'e çirkin saldırı gerçekleşti.

Hayranların arasında bulunan bir kişi, şarkıcıya telefonunu fırlattı.

Neye uğradığını şaşıran Seçkin, sinirle konserine ara verdi.

"Kulağımı delmenize değer mi?"

Eline telefonu alan Seçkin, "Ne oluyor? Buna değer mi? Bu kadar adam burada eğleniyoruz. Sahneye telefon fırlatıp kulağımı delmenize değer mi?" diyerek sahneyi terk etti.