Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvan sağlığını koruma ve hastalıkların yayılmasını önleme amacıyla alınan karar doğrultusunda, Türkiye genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da tüm hayvan satış yerleri geçici olarak kapatıldı.

Bakanlığın 81 ilde eş zamanlı olarak uygulamaya koyduğu karar kapsamında; hayvan pazarları, canlı hayvan borsaları ile hayvan toplama ve satış merkezlerinin faaliyetleri ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

Konuya ilişkin Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran, alınan kararın yerinde ve üreticiyi korumaya yönelik olduğunu ifade etti. Uyduran, “Bu uygulama, hem hayvan sağlığını hem de üreticimizin emeğini korumaya yönelik. Et temini ve kasaplar açısından şu an için herhangi bir problem söz konusu değil. Vatandaşlarımız endişe duymasın,” dedi.

Geçici kapatma kararının ne kadar süreceği ise ilerleyen günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından netleştirilecek.