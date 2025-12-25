Hazine ve Maliye Bakanlığında boş bulunan uzman yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere
- 52'si üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun,
- 18'i hukuk mezunu,
- 20'si iktisat mezunu,
- 3'ü uluslararası ilişkiler mezunu ve 1
- 1'i endüstri mühendisliği mezunu olmak üzere 104 uzman yardımcısı alınacak.
Giriş sınavı için başvurular, 19-30 Ocak 2026 tarihlerinde e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr/) adreslerine elektronik ortamda yapılacak.
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada tamamlanacak. Yazılı sınav, klasik yöntemle 25 Nisan 2026'da Ankara'da gerçekleştirilecek.