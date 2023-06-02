Türkiye tarihi bir seçimi geride bırakırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönem hazırlıkları tamamlandı.

Gözler Meclis'e çevrilirken, 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni an itibarıyla başladı.

İstiklal Marşı ile başlayan Meclis'te açılış konuşmasını ise Devlet Bahçeli yaptı.

İstiklal Marşı'nı okumadılar

Ancak İstiklal Marşı okunduğu sırada HDP'li vekillerin tavrı ise gözlerden kaçmadı.

Pervin Buldan'ın ağızı dahi kıpırdamazken, diğer HDP'li vekillerin de İstiklal Marşı'nı okumadığı görüldü.

PKK'nın siyasi uzantısı olan partinin, geçmiş dönemlerde de aynı tutumu sergilediği, bu kez de tavırlarından şaşmadıkları bir kez daha gözler önüne serildi.