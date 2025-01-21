Kahramanmaraş’ın yüzlerce yıllık lezzetlerinden biri olan helva, kış aylarında sıcacık sunumuyla hem geleneksel tatları sevenlerin hem de pratik bir tatlı alternatifi arayanların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kentin kültürel dokusunun bir parçası haline gelen helva, düğünlerden mevlitlere, dini törenlerden gündelik buluşmalara kadar birçok etkinlikte önemli bir yere sahip.

Bu özel lezzeti modern dokunuşlarla sunan Helvacı Ali’nin ustalarından Mahmut Sarıyıldız, Kıbrıs Meydanı’nda bulunan işletmelerinde helvanın birçok çeşidini hazırladıklarını belirtti. Sıcak sade helva, çikolatalı helva, irmikli helva, meyveli helva ve son dönemin popüler lezzeti lotuslu helva gibi seçeneklerle vatandaşlara geniş bir yelpaze sunduklarını ifade etti.

Sarıyıldız, helvayı Kahramanmaraş’ın bir diğer meşhur lezzeti olan dondurma ile de buluşturarak yeni bir tat yarattıklarını belirtti. “Helva, dondurmanın üzerine koyularak sıcak ve soğuk lezzetlerin uyumunu yakalayan eşsiz bir tat sunuyor. Özellikle soğuk kış günlerinde bu sunum büyük ilgi görüyor,” dedi.