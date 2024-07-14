Amatör müsabakalarda takip edilen 200'e yakın sporcu seçmelere davet edildi. Üç farklı müsabaka gerçekleştirildi:

İlk müsabakada 2000-2005 doğumlu Kahramanmaraş'tan seçilen oyuncular arasında maç yapıldı.

İkinci müsabakada Kahramanmaraş İstiklalspor U18 Takımı oyuncuları ile şehirden gelen 2005-2006 doğumlu oyuncular karşılaştı.

Üçüncü ve son müsabakada ise Kahramanmaraş İstiklalspor U17 Takımı oyuncuları ile şehirden gelen 2007-2008 doğumlu oyuncular arasında maç gerçekleştirildi.

Futbolcu seçmeleri sonrası Aksu Habere açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Akedaş İstiklalspor Klüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca şu ifadelere yer verdi.

Teknik Direktör Ahmet Taşyürek, Takımın Genel Durumu, Kamp Programı ve Futbolcu Seçmeleri Hakkında Açıklamalarda Bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü.

Seçmelerin amacı, takımın hem mevcut kadrosunu güçlendirmek hem de geleceğin yıldız adaylarını belirlemekti.