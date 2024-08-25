Sabahın erken saatleriyle birlikte araba alıp satmak isteyenler Kayseri yolu üzerindeki araba pazarının yolunu tuttu. Ancak artan araç fiyatları, vatandaşları olumsuz etkiledi ve ikinci el otomobil pazarına gelenlerin çoğu elleri boş döndü.

Pazardaki alıcı ve satıcılar faizlerin yüksek olmasından şikâyet ederken, piyasada var olan karmaşıklığın bir an önce giderilmesi gerektiğini ifade etti. Vatandaşlar, araç alım satımında yaşanan bu zorlukların çözülmesi için yetkililerden adım atılmasını bekliyor.

Araç pazarında fiyatların sürekli artması, ikinci el otomobil almayı düşünen birçok kişiyi zor durumda bırakıyor. Vatandaşlar, mevcut ekonomik koşullar altında araç sahibi olmanın giderek zorlaştığını belirtiyor. Bu durum, hem alıcıları hem de satıcıları olumsuz etkiliyor.