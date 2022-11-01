Hayatın önemli parçalarından bir tanesi olan kombiler, yaz kış demeden hayat kurtarıcı araçlardır.



Uzmanlar yılda en az bir kez yapılması gereken periyodik doğalgaz ve kombi bakımını henüz yaptırmamış olanları uyarıyor.

Kombilerin sorunsuz olarak yüksek performansta çalışması ve doğalgaz faturasının cebi yakmaması için kış gelmeden işin ehli kişilere kombi bakımının yaptırılması gerekiyor.

Kombi Teknikeri Yunus Emre Kaptanoğlu Aksu Haber’e yaptığı açıklama da kombi temizliği ve vatandaşların bilmesi gerekenleri anlattı.