İki buçuk yıl önce ameliyathane ortamında tanışan Tuğçe Seval ve Muhammet Enes Çolak, Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde birlikte görev yapıyor.

Evde eş, hastanede ise ekip arkadaşı olan çift, yoğun geçen mesailerinde de birbirlerine moral veriyor.

Ameliyathane hemşiresi olarak görev yapan Çolak çifti, her sabah birlikte evden çıkıp hastaneye giderek hastaların tedavi sürecine destek oluyor.

27 yaşındaki Tuğçe Seval Çolak, hemşireliğin özveri, emek ve sevgi isteyen zor bir meslek olduğunu, bunu eşiyle birlikte icra etmenin hem zor hem de keyifli olduğunu anlattı.

Eşiyle aynı meslekte olmanın güzel olduğunu ve mesleklerini severek yaptıklarını vurgulayan Çolak, şunları kaydetti:

"Eşimle farklı servislerde çalışıyoruz. Birbirimizi motive ediyoruz. Zor yanları da oluyor, gün geliyor birbirimizi göremiyoruz. Vakaların, ameliyatların uzaması durumları oluyor. Evdeyken vaka olduğunda bazen sofradan kalkıp, bazen uykumdan fedakarlık yapıp girmem gereken ameliyatlarım oluyor. Eşim her zaman bu konuda beni destekliyor. Beraber işe gelip gitmek çok güzel. Eşimi yeri geliyor çok özlüyorum, eve gitmeyi dört gözle bekliyorum, bazen ise eşimi, evi unutuyorum ve kendimi ameliyatlarıma veriyorum.

Farklı duygu durumlarını yaşayabiliyoruz. Bir ameliyattan çıkıp branşımı ilgilendiren ve eşimin bulunduğu bir ameliyata girmiştim. Eşimle aynı ameliyathanede çalışma ortamında bulunmamız çok güzeldi. Bunu unutamıyorum. Bu, her zaman olmuyor."

Hastanede 4 yıldır çalışan Muhammet Enes Çolak da ameliyathane ortamında tanıştığı eşiyle mutlu birliktelik sürdürdüklerini anlattı.