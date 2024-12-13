İSTANBUL (AA) - Hepsiburada'nın "Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü" programı 21 ayda 8,7 milyar lira ticaret hacmi yarattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, programla, deprem bölgesindeki esnaf ve KOBİ'lerin e-ticarete kazandırılması ve güçlendirilmesi, bu yolla hem ekonomik kalkınmanın hem de toplumsal refahın tesisi amaçlanıyor.



Program kapsamındaki desteklerden yararlanılarak yapılan ticaretin hacmi, bir önceki üç aylık döneme kıyasla yüzde 28 artarak 8,7 milyar liraya ulaşırken, aktif satıcıların sayısı bir önceki üç aylık döneme kıyasla yüzde 22 artışla 9 bin 600'e yükseldi, yeni satıcıların sayısı ise 5 bin 700'e ulaştı.

Satıcıların yarısından fazlası, programla ilk kez Hepsiburada'da e-ticaret yapmaya başladı.

Program desteklerinden yararlanan kadın girişimciler ve kadın kooperatiflerinin sayısı 4 bini geçerken ticaret hacmi ise 610 milyon lirayı aştı.

- "KOBİ ve esnaflar için hem danışmanlık hem de destek noktası olarak hizmet veriyor"

Hepsiburada, 18 Aralık'ta Gaziantep Ticaret Odası'nda iş ortaklarıyla bir araya geleceği bir etkinlik düzenleyecek.

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ve Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün'ün ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlikte kentteki girişimci kadınlar ve kadın kooperatiflerine yönelik yeni işbirliği de açıklanacak.

Etkinlikte The Good Wild Kurucu Ortağı Dilara Koçak, The Bone Sante kurucusu Nezihe Filiz Toker, Tinytrek kurucusu Duygu Karaca da "Girişimci Kadınlar E-ticaretle Sınırları Aşıyor" panelinde sahneye çıkarak, hikayelerini anlatacak.

Şirketin Adana, Hatay ve Kahramanmaraş'ta hayata geçirdiği E-Ticaret İhtisas Merkezleri (ETİM), işini dijitale taşımak isteyen KOBİ ve esnaflar için hem danışmanlık hem de destek noktası olarak hizmet veriyor.

Yüzlerce işletmenin düzenli olarak faydalandığı ETİM'lerde, bugüne kadar eğitim alan KOBİ ve esnaf sayısı 4 bini geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Cem Tanır, programın 2 yıllık olduğunu belirterek, programda son 3 aya girildiğini aktardı.

Depremin hemen ardından "Hepsiburada sözü vererek" yola çıktıklarını kaydeden Tanır "Bugüne kadar 8,7 milyar lira ticaret hacmi oluşturarak 115 bin kişinin istihdamına, 460 bin kişinin geçimine katkı sağladık. Bu sonuçlar, ay içinde ana hedefimiz olan 10 milyar lira ticaret hacmi, 120 bin kişinin istihdamına, 480 bin kişinin geçimine katkı hedefimize fazlasıyla ulaşacağımızı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Tanır, program sona erse de bölgedeki etkin varlıklarının devam edeceğine dikkati çekerek, "Bölgedeki kamu kurumları, ticaret odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla omuz omuza çalıştık. Çok kıymetli ve kalıcı işbirlikleri tesis ettik. Adana, Hatay ve Kahramanmaraş’ta açtığımız E-ticaret İhtisas Merkezleri'nde esnaf ve KOBİ'lere düzenli eğitimler, teknoloji, pazarlama ve lojistik destekleri sunduk. Önümüzdeki dönemde de stratejik iş birliklerimize devam ederek girişimci kadınlar, kadın kooperatifleri ve tüm iş ortaklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.