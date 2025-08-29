Tekstil şehri Kahramanmaraş’ın başarılı firmalarından ORA Home Tekstil, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Firma, afetlerde en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden biri olan yorganı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi’ne 1000 adet yorgan bağışladı.

Ayrıca ORA Home Tekstil, üretimini yaptığı her 10 yorgandan birini Türk Kızılay’a bağışlama kararı alarak bu desteği sürdürülebilir hale getirdi.

Firma sahibi Zülfikar Çırak, yaptığı açıklamada, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde yaşanan büyük kayıpların yanı sıra çaresizliklere de tanıklık ettiklerini belirterek, “Bağışlanan yorganların bir nebze de olsa bu çaresizliklere çare olmasını umuyoruz” dedi.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Edip Çelik ise bu tür anlamlı bağışların çok kıymetli olduğunu vurgulayarak ORA Home Tekstil’e teşekkür etti.

Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muhlis Akkurt da esnafın her zaman elini taşın altına koymaktan çekinmediğini ifade ederek, “Kahramanmaraşlı esnafımız birlik ve dayanışma ruhunu her fırsatta gösteriyor” dedi.