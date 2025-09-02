Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, 2025 yılı Ağustos ayına ait faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan verilere göre, şehir genelinde toplam 1.054 itfai olayı meydana geldi.

Rapora göre yalnızca Ağustos ayında 720 yangına müdahale eden ekipler, ayrıca 69 trafik kazasında görev aldı. Kentte yaşanan 6 su baskını ve 1 boğulma vakasına da hızlı şekilde müdahale edildi.

İtfaiye ve Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, müdahale çalışmalarının yanı sıra eğitim ve denetim faaliyetlerini de sürdürdü. Bu kapsamda 442 kişiye eğitim verilirken, 134 denetim gerçekleştirildi.

Şehirde 23 şube, 346 personel ve 64 araçla hizmet veren Kahramanmaraş İtfaiyesi, vatandaşların can ve mal güvenliği için 7/24 görev başında olduklarını vurguladı.