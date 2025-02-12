Türkiye’nin ve dünyanın en iyi sağlık yapılarından biri olarak ödüllendirilen hastane, Kahramanmaraş ve çevre illere yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunmaya başladı.

HG Hospital, 300 yatak kapasitesi, 90 yoğun bakım ünitesi ve 8 tam donanımlı ameliyathanesiyle sağlık alanında bölgenin en büyük yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor. Kardiyovasküler cerrahiden onkolojiye, kadın sağlığından fizik tedaviye kadar geniş bir branş yelpazesinde hizmet veren hastane, en son teknolojiyle donatılmış medikal cihazlarıyla dikkat çekiyor.

Mimari tasarımıyla da uluslararası alanda adından söz ettiren HG Hospital, 2023 yılında İtalya’da düzenlenen bir törende “Dünyanın En İyi Tasarlanmış Sağlık Tesisi” ödülüne layık görülmüştü. Bu ödül, hastanenin hem hizmet kalitesiyle hem de estetik mimarisiyle fark yaratacağını ortaya koyuyor.

HG Hospital’in açılışı, bölgenin sağlık altyapısının güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Hem bölge halkına hem de çevre illere üst düzey sağlık hizmeti sunacak olan bu modern tesis, sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor.

Açılışa Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ile davetliler katıldı.