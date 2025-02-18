Bölgenin sağlık hizmetlerine modern bir soluk getiren hastane, üroloji uzmanı Opr. Dr. Mustafa Eren’in kapalı yöntemle yaptığı prostat ameliyatıyla dikkat çekti.

Ameliyat sırasında modern tıbbi donanım ve deneyimli sağlık kadrosunun uyumlu çalışması, hastaya daha konforlu bir iyileşme süreci sundu. Opr. Dr. Mustafa Eren, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada, kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyatın hastanın ameliyat sonrası ağrı ve iyileşme sürecini olumlu yönde etkilediğini belirtti.

HG Hospital, ileri teknolojiye sahip altyapısı ve uzman doktor kadrosu ile bölgeye sağlık alanında yeni bir dönem açmayı hedefliyor. Hastane yetkilileri, gelecekte daha birçok başarılı operasyon gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade ederek, bölge halkına üstün sağlık hizmeti sunma misyonunu vurguladı.