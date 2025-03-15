Bu kapsamda, yalnızca erkeklerde görülen doğumsal bir hastalık olan Zinner Sendromu tanısı konulan bir hasta, Ankara’dan Kahramanmaraş’a gelerek HG Hospital’a başvurdu.

HG Hospital Üroloji Uzmanı Op. Dr. Orhan Sünbül tarafından yapılan tetkikler sonucunda hastanın ameliyat için uygun olduğu belirlendi. Gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından hasta kısa sürede sağlığına kavuşarak sosyal hayatına geri döndü.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Orhan Sünbül, hastalık ve operasyon süreci hakkında bilgi vererek, şöyle konuştu:

"Zinner Sendromu nadir görülen bir doğumsal hastalıktır ve cerrahi müdahale gerektirebilir. HG Hospital olarak bu tür özel operasyonları başarıyla gerçekleştiriyoruz. Hastamızın kısa sürede sağlığına kavuşmuş olması bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

HG Hospital, ileri teknoloji ve uzman kadrosuyla bölgedeki hastalara en iyi sağlık hizmetini sunmaya devam ediyor.