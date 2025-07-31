Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli Mahallesi’nde HG Hospital’ın katkılarıyla yapımı tamamlanan cemevinin açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Törende, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra kent protokolü, siyasi temsilciler ve vatandaşlar hazır bulundu. Açılışta, birlik, kardeşlik ve Anadolu irfanı vurgusu ön plandaydı.

HG Hospital Başhekimi Uzm. Dr. Levent Temel, Aksu habere yaptığı konuşmada, böylesi anlamlı bir projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Temel, “Anadolu coğrafyasının bin bir renkli çiçeklerinden biri olan Çiğli Mahallesi’nde, bir can suyu olabilmek bizim için onur ve şereftir. Gönüllere girmek ve bu gönül coğrafyasına katkı sunmak en büyük değerimizdir,” dedi.

HG Hospital’ın sosyal sorumluluk anlayışıyla destek verdiği cemevi projesi, sadece bir ibadet mekânı değil; aynı zamanda toplumsal dayanışma, hoşgörü ve kültürel zenginliğin sembolü olarak değerlendiriliyor.