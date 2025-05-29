Kahramanmaraş’ın öncü sağlık kuruluşlarından HG Hospital, alanında uzman hekim kadrosuyla sağlık alanında başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren hastanede, son olarak baba ve oğula yapılan başarılı kalp ameliyatları dikkat çekti.

15 gün önce, 82 yaşındaki Tosun Culpan’a yapılan anjiyo sonrası 7 damarda tespit edilen ciddi darlıklar, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdinç Eroğlu tarafından gerçekleştirilen başarılı bir bypass operasyonuyla giderildi. Prof. Dr. Eroğlu, ameliyat sonrası aile geçmişini incelediğinde hastanın çocuklarında da benzer semptomların bulunduğunu öğrenerek 43 yaşındaki oğlu Sadık Culpan’a sanal anjiyo uyguladı.

ana damarda kritik darlık tespit edilen oğul Culpan, vakit kaybetmeden normal anjiyoya alındı. Ardından gerçekleştirilen başarılı operasyonla 4 damarı değiştirilen Sadık Culpan, tıpkı babası gibi sağlığına kavuştu.

Prof. Dr. Eroğlu, sanal anjiyo teknolojisinin ameliyat öncesi risklerin tespitinde önemli rol oynadığını belirterek, “Bu yöntemle damar yapısını en ince detayına kadar analiz ediyoruz. Böylece hem güvenli hem de başarılı operasyonlara imza atıyoruz” dedi.

Aile sağlığına bütüncül bir yaklaşımla yaklaşan HG Hospital, yalnızca bireysel tedavilerle değil, genetik yatkınlıkları da göz önünde bulundurarak aile bireylerine yönelik taramalar ve planlamalarla da fark yaratıyor. Tosun Culpan ve Sadık Culpan’ın ardından, ailenin diğer fertleri için de sanal anjiyo planlamalarının yapılacağı bildirildi.

HG Hospital, tıbbi donanımı, uzman kadrosu ve hasta odaklı yaklaşımıyla özellikle kalp damar cerrahisi alanında Kahramanmaraş’ın ve bölgenin sağlık üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sağlıkta teknolojiyle bütünleşen başarılı uygulamalarıyla HG Hospital, kent halkının güvenli sağlık adresi olmaya devam ediyor.