Kahramanmaraş’ta sağlık alanında önemli bir yere sahip olan HG Hospital, nadir görülen bir kalp rahatsızlığını başarılı bir cerrahi müdahaleyle tedavi ederek bir ilke daha imza attı.

Göğüs ağrısı, yorgunluk ve kalp ağrısı şikayetleriyle önce üniversite hastanesine başvuran bir hasta, yapılan tetkiklerin ardından kurul tarafından ameliyat kararı alındı. Hasta ise ileri tedavi için HG Hospital’i tercih etti. Burada gerçekleştirilen koroner anjiyografi sonucunda, kalbi besleyen damarlardan birinin nadir rastlanan koroner fistül durumu nedeniyle akciğer atardamarına kan ilettiği tespit edildi.

Anjiyo ile müdahalenin yüksek risk taşıması nedeniyle cerrahi operasyon kararı alındı. Hayati öneme sahip bu operasyon, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdinç Eroğlu ve ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Eroğlu yaptığı açıklamada, “Koroner fistül, oldukça nadir rastlanan ve özel cerrahi deneyim gerektiren bir durumdur. Tüm tetkikleri detaylıca değerlendirdik ve cerrahi müdahaleyi uygun bulduk. Ekip olarak başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Hastamız sağlıklı şekilde taburcu ediliyor. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” dedi.

HG Hospital yetkilileri ise, donanımlı altyapı ve uzman kadroları sayesinde, zorlu vakalarda da yüksek başarı oranıyla hizmet vermeye devam edeceklerini belirtti. Başarıyla sonuçlanan bu operasyon, HG Hospital’ın sağlık alanındaki liderliğini bir kez daha gözler önüne serdi.