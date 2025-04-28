Kahramanmaraş’ın ve bölgenin sağlık üssü olma yolunda emin adımlarla ilerleyen HG Hospital, modern binası, uzman hekim kadrosu ve son teknolojik cihazlarıyla hizmet vermeye devam ediyor.

Özellikle başarılı operasyonlarıyla adından söz ettiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdinç Eroğlu, 54 yaşındaki bir hastaya uyguladığı başarılı cerrahi müdahale ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Göğüs ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran ve anjiyo sonrası cerrahi kararı alınan hastanın, yapılan ameliyatta tam 8 damarı değiştirildi.

Ameliyat sonrası hızla iyileşen hasta, 5. gününde sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. HG Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdinç Eroğlu yaptığı açıklamada, modern tıp yöntemleriyle bölge halkına en iyi hizmeti sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Bu başarılı operasyon, HG Hospital’ın sağlık alanındaki lider konumunu bir kez daha pekiştirdi.