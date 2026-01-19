Hayati riskin en üst seviyede olduğu bu zorlu süreç, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdinç Eroğlu ve ekibinin üstün tecrübesiyle başarıyla yönetildi.

Yapılan tetkiklerde hastaya aort diseksiyonu tanısı konularak acil ameliyata alındı.

Ameliyat sırasında karşılaşılan tablo, vakanın ne denli kritik olduğunu gözler önüne serdi.

Hastanın sağ şah damarının tamamen kopmuş ve pıhtı ile tıkalı olduğu, sol şah damarının ise diseksiyona bağlı olarak yırtıldığı tespit edildi.

Bu durum, beyin dolaşımının klasik yöntemlerle sürdürülmesini imkânsız hale getirdi.

Normal şartlarda bu tür vakalarda vücut dolaşımı durdurulurken, beyin dolaşımı özel cihazlarla devam ettirilir. Ancak hastanın her iki şah damarının da ciddi hasarlı olması nedeniyle, beyin ve vücut dolaşımı aynı anda durdurulmak zorunda kalındı.

Prof. Dr. Erdinç Eroğlu, zamanla yarışılan bu hayati müdahalede, yaklaşık 20 dakika gibi son derece kritik bir sürede tüm hasarlı damarları değiştirdi; her iki şah damarına da bypass ameliyatı uyguladı.

Ameliyatın hızlı, kontrollü ve başarıyla tamamlanması sayesinde hasta, hiçbir nörolojik sekeli olmadan sağlığına kavuştu ve normal yaşamına dönerek taburcu edildi.

Tıp literatüründe, beyin dolaşımı tamamen durdurularak gerçekleştirilen bu tür ameliyatlarda sekelsiz iyileşme son derece nadir görülürken; hastanın durumu, dünya literatürüne girmeye aday istisnai vakalardan biri olarak değerlendiriliyor.

HG Hospital, yalnızca bölge için değil, uluslararası tıp dünyası için de umut veren başarılara imza atmaya devam ediyor.