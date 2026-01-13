Bölgede ve çevre illerde dahi sınırlı sayıda merkezde uygulanabilen robotik diz protezi ameliyatı, HG Hospital’de Op. Dr. Coşkuner Kalın tarafından gerçekleştirildi. Bu önemli gelişmeyle birlikte Kahramanmaraş, diz protezi cerrahisinde yüksek teknolojiye sahip sayılı iller arasındaki yerini aldı.

Robot destekli diz protezi cerrahisi; ameliyat öncesi ayrıntılı planlamadan, protezin yerleştirilmesine kadar tüm aşamalarda üst düzey hassasiyet sağlayarak klasik yöntemlere kıyasla çok daha kontrollü ve kişiye özel bir tedavi imkânı sunuyor.

Robotik sistem sayesinde protez, diz eklemine milimetrik doğrulukla yerleştirilirken; çevre dokuların korunması, ameliyat sonrası ağrıların azalması ve hastaların günlük yaşama daha kısa sürede dönmesi hedefleniyor.

Bu yöntem, hem cerrahi başarı oranını artırıyor hem de hasta konforunu üst seviyeye taşıyor.

Şehir dışına sevk ihtiyacını büyük ölçüde azaltan robotik diz protezi teknolojisi, hastaların en güncel tedavi yöntemlerine kendi şehirlerinde ulaşabilmesine olanak sağlıyor.

Ortopedi alanında önemli bir yenilik olarak değerlendirilen bu uygulama, Kahramanmaraş’ta sağlık hizmetlerinin teknolojiyle birlikte geliştiğinin en somut göstergelerinden biri oldu.