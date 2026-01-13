Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 7–14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında farkındalık oluşturan anlamlı bir etkinliğe imza attı. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde Onikişubat Akedaş Ortaokulu’nda düzenlenen söyleşide öğrenciler, görme engelli bireylerin yaşam deneyimlerini ve sporla elde ettikleri başarı hikâyelerini yakından dinleme fırsatı buldu.

Şampiyon Sporcu Öğrencilerle Buluştu

Programa, Büyükşehir Belediyesi Kadın Goalball Takımı’nın şampiyon sporcusu Fatma Gül Güler ile Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak konuk oldu. Öğrencilerle samimi bir ortamda bir araya gelen konuklar hem kişisel yaşam yolculuklarını hem de görme engellilerin sosyal hayatta ve sporda karşılaştıkları zorlukları içtenlikle paylaştı.

Goalball ile Değişen Hayatlar

Söyleşide spor hayatındaki dönüm noktalarına değinen Fatma Gül Güler, goalball ile tanışma sürecini, bu branşa başlarken yaşadığı zorlukları ve sporun hayatına kattığı olumlu değişimleri öğrencilerle paylaştı. Güler, goalballun yalnızca bir spor dalı değil, aynı zamanda özgüven, disiplin ve hayata tutunma aracı olduğunun altını çizdi.

Öğrencilerden Yoğun İlgi

Program boyunca öğrenciler, merak ettikleri soruları Fatma Gül Güler ve Mustafa Çakmak’a yöneltti. Konuklar, öğrencilerden gelen soruları büyük bir samimiyetle yanıtlayarak görme engelli bireylerin toplumsal yaşamda karşılaştıkları engeller ve bu engellerin nasıl aşılabileceği konusunda önemli mesajlar verdi.

“Goalball, Başkan Görgel Döneminde Büyük Gelişim Gösterdi”

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan şampiyon sporcu Fatma Gül Güler, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Güler, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e bu konudan bahsetmiştim. Okullara gidelim, kendimizi anlatalım ve goalball sporunu yayalım demiştim. Başkanımız da bu konuyu değerlendirdi ve okullara ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerle birlikte olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Fırat Görgel başkanımız ile birlikte Kahramanmaraş’ta goalball sporu çok iyi bir gelişim gösterdi” dedi.

Farkındalık Çalışmaları Sürecek

Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Çakmak ise Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nın önemine dikkat çekerek, “7–14 Ocak Görme Engelliler Haftası sebebiyle farkındalık etkinliğinde, şampiyonumuz Fatma Gül Güler ile öğrencilerimizle bir araya geldik. Toplumumuzun her kesimine, engelli vatandaşlarımızın ne kadar başarılı olduğunu anlatmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.