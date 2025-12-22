A Milli Basketbol Takımı, Anadolu Efes ve NBA’de uzun yıllar forma giyen Hidayet Türkoğlu, Türk basketbol tarihine bir ilki daha ekledi. 20 yılı aşkın profesyonel kariyerinde sayısız başarıya imza atan Türkoğlu, uluslararası basketbolun en prestijli onur listelerinden biri olan FIBA Onur Listesi’ne seçilen ilk Türk sporcu oldu.

Profesyonel basketbola Anadolu Efes’te başlayan Türkoğlu, 4 yılda 5 kupa kazanarak dikkatleri üzerine çekti. NBA’de ilk 5’te sahaya çıkan ilk Türk oyuncu unvanını elde eden Türkoğlu, Orlando Magic’teki performansıyla “Mr. Fourth Quarter” lakabını aldı.

Milli Formayla Büyük Başarılar

Milli takım kariyerinde de önemli başarılar yaşayan Türkoğlu, Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı 2001 Avrupa Şampiyonası ve 2010 Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı. 2010 Dünya Şampiyonası’nda 12,3 sayı, 4,2 ribaunt ve 3,4 asist ortalamalarıyla oynayan Türkoğlu, turnuvanın en iyi beşine seçilerek bireysel başarısını taçlandırdı.

Federasyon Başkanlığı ve Kalıcı Miras

Aktif kariyerini noktaladıktan sonra 2016 yılında Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevine gelen Türkoğlu, Türk basketboluna dünya standartlarında tesisler kazandırdı.

FIBA Onur Listesi’ne seçilmesiyle birlikte Hidayet Türkoğlu, hem sporcu hem de yönetici kimliğiyle Türk basketbol tarihindeki yerini bir kez daha perçinledi.