Uçuşlar İptal, Tren Seferleri Kısıtlı

Hong Kong Uluslararası Havalimanı yetkilileri, Pazar günü itibarıyla 500 uçuşun iptal edildiğini, 400 uçuşun rotasının değiştirildiğini duyurdu. Tayfun nedeniyle tren seferleri sınırlandırıldı, şehir genelinde ağaç devrilmeleri ve yaralanmalar bildirildi.

Okullar ve Bakım Merkezleri Kapalı

Hong Kong genelindeki tüm ilk, orta ve lise düzeyindeki okullar ile yaşlı ve çocuk bakım merkezlerinde eğitime ara verildi. T10 seviyesi, bölgedeki en yüksek tayfun uyarısı anlamına geliyor ve vatandaşlara evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı.

Çin’de de Alarm: Hainan ve Guangdong Etkileniyor

Wipha Tayfunu sadece Hong Kong’u değil, Çin’in Hainan ve Guangdong eyaletlerini de tehdit ediyor. Her iki bölgede de kırmızı alarm seviyesi ilan edildi. Yetkililer, kıyı kesimlerde yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrı yaptı.