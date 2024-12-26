İSTANBUL (AA) - Huawei, yeni yılda Huawei Watch GT 5 Koleksiyonuyla kullanıcıların hem bireysel hem de sevdikleri için sağlıklı ve mutlu bir yaşam tarzına adım atmasına destek olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei Watch GT 5 koleksiyonu, yeni yılda sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek isteyenler için etkili bir destekçi olarak dikkati çekiyor.



Huawei Watch GT 5 Koleksiyonu, TruSleep 3.0 teknolojisi, gelişmiş uyku takibi, uyku evrelerinin detaylı analizi ve kişiselleştirilmiş önerilerle uyku düzenini izleyip ve iyileştirmeye yardımcı oluyor.



Kullanıcılar 100'ün üzerinde antrenman modu ve hassas GPS sistemiyle spor aktivitelerini etkin bir şekilde takip edebiliyor. Ürün ayrıca koşu, yüzme ve yoga gibi farklı spor dallarına uygun çözümler sunuyor. Kullanıcıların günlük aktivitelerini takip eden Huawei Watch GT 5, adımları ve yakılan kalorileri izleyerek dengeli bir rutin oluşturmaya yardımcı oluyor.

Huawei Watch GT 5, stres seviyelerini izleyerek rehberli nefes egzersizleri sunuyor.

- Yeni yıla özel kampanyalar

31 Aralık'a kadar devam eden kampanyalarda, Huawei Watch GT 5 modellerinde yüzde 30'a varan indirim sunuluyor. Ayrıca, 500 liralık sepet indirimi, ekstra saat kayışı hediyesi ve 1 yıl ek garanti gibi avantajlar da mevcut.

Seçili modellerde toplu alımlarda 1500 liraya varan indirimler bulunurken, Akıllı Tartı 3'ün fiyatı 699 liraya düşüyor.

Huawei Watch GT 5 Koleksiyonu, Android ve iOS cihazlarla tamamen uyumlu olarak tasarlandı. Kullanıcılar, Huawei Health uygulamasını indirerek cihazlarını kolayca entegre edebiliyor.