İSTANBUL (AA) - "Huawei XMAGE" sergisi, ünlü fotoğrafçı Attila Durak küratörlüğünde "Kalpleri Isıtan Bir Dünya" temasıyla İstanbul'da fotoğraf meraklılarına kapılarını açıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çin merkezli çok uluslu teknoloji şirketi Huawei'nin organize ettiği mobil fotoğraf sergisi Huawei XMAGE, 29 Kasım-1 Aralık arasında İstanbul'da, Divan Kuruçeşme'nin tarihi binasında gerçekleşecek.

Huawei'nin fotoğrafçılık alanındaki gelişmiş teknolojilerinin ürünü bu sergi, kültürel mirası ve insan hikayelerini fotoğraf aracılığıyla bir araya getirecek. DXOMARK tarafından dünyanın en iyi akıllı telefon kamerası ünvanına layık görülen "HUAWEI Pura 70 Ultra" gibi üstün teknolojilere sahip ürünlerin fotoğrafçılık alanındaki yeteneklerini katılımcılara gösterecek sergi, sanatın yanı sıra mobil cihazların sanatsal ifadeye nasıl katkı sağladığını betimleyecek.

Huawei'nin mobil fotoğrafçılık alanındaki 12 yıllık yolculuğunu gözler önüne serecek sergideki seçkiler, katılımcılara teknolojinin sanatla nasıl harmanlandığını da gösterecek. XMAGE Sergisi'nin İstanbul'daki ziyareti, insanlık tarihinin görkemli hikayelerini bugünün teknolojisiyle birleştirirken, sıradan anların sanatsal bir anlatıya dönüştüğü bu deneyimi herkesin erişimine sunacak.

- "Dijital teknolojiler sanatsal üretime yardımcı oluyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen serginin küratörü Attila Durak, ABD'li sanatçı Andy Warhol'un ifade ettiği "Herkes bir gün on beş dakikalığına ünlü olacaktır" sözünün, kendisi için 21. yüzyılın en eşitlikçi söylemlerinden birisi olduğunu belirtti.

Teknoloji çağının ilerleyen dönemlerinde büyük bir sıçrama gösteren dijital teknolojiler sayesinde fotoğrafların bireylerin algılama, anlamlandırma, ilişkilendirme ve kaydetme işlemlerini gerçekleştirirken, aynı zamanda sanatsal üretime de yardımcı olacağına değinen Durak, şunları kaydetti:

"Cep telefonlarına entegre edilen uygulamalar ve geliştirilen programlar sayesinde fotoğraf sanatı, sıradanlıktan uzaklaşarak zengin bir anlatım diline ve cep telefonları, doğrudan fotoğraf sanatına katkı sağlayan tuallere, boyalara, fırçalara dönüştü. Benim bu sergide küratör olarak üstlenmek istediğim rol, Huawei ile çekilen bu fotoğrafların sanat değeri taşıyan örnekler olduğunu ortaya koymak ve cep telefonu aracılığıyla çekilen bu görüntülerin, fotoğraf sanatının ve zamanın belgelenmesinin güzel örneklerinden olduğunu ispat etmek. Dahası, bu görüntüleri yaratan Huawei sahiplerinin de Andy Warhol'un dediği gibi birer sanatçı ve çağımızın 'ünlüleri' olduklarını göstermek."

Durak, sergi seçkisini oluştururken teknik yeterlilik, estetik bütünlük, renk canlılığı, kompozisyon mükemmeliyeti ve sıra dışı konu seçimlerine özellikle önem verdiğini vurguladı.