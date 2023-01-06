Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar, göreve yeni gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığında gerçekleşen ziyarete Başkan Nar’ın yanı sıra, Ülkü Ocakları Teşkilatı’nın Yöneticileri de katıldı.

Yeni başkana hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Dursun Nar, Hüseyin Vahit Demiröz’e yeni görevinde başarılar diledi.

Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz ise şunları kaydetti:

“Bu kutlu görev bana verildi. Bütün teşkilatlarımız yanımızda. Amacımız tek, biz burada Genel Başkanımızı temsil ediyoruz, liderimizi temsil ediyoruz. Hep beraber güzel günler göreceğiz. Önümüzde bir seçim var, bu seçimin gereği olarak da teşkilatlarımız çok çalışacak. Dikkat edeceğiz, ülkücü akıllı olmak zorunda, Dursun Başkanımızın da dediği bir sürü oyunlar oynanıyor. Bazen susacağız konuşmayacağız. Genel Merkezimizi Liderimizi takip edeceğiz.”