Gençlere verdiği desteğinin yanı sıra koca çınarları da unutmayan Erdoğanyılmaz beraberinde Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun' Un Eşi Sevilay Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu’nun Eşi Nurdan Cebeloğlu Ve Garnizon Komutanı Emin Mehmet Terzioğlu’nun Eşi Nurten Terzioğlu huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek sohbetlerine ve mutluluklarına ortak oldu.

Burada huzur evi sakinleri gönüllerince eğlendi.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Eğitim Gönüllüsü Süreyya Erdoğanyılmaz, büyüklerimizin gözlerindeki mutluluğuna ortak olduk inşallah bu buluşmaları geleneksel hale getireceğiz” şeklinde konuştu.