Sanatçı-söz yazarı İbrahim Dizlek ve DEKA Müzik Firma Yöneticisi Arslan Deveboynu, Manşet Gazetesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan programa konuk oldular. Yayında, konuklar sanatsal yolculuklarına ve sektördeki tecrübelerine dair ilgi çekici anılarını izleyicilerle paylaştı.

Sanatçı İbrahim Dizlek, müzik dünyasındaki deneyimlerini aktarırken, eserlerinin hikayelerine değindi. DEKA Müzik Yöneticisi Arslan Deveboynu ise müzik sektöründeki değişimleri değerlendirerek, Kahramanmaraş’ın şiir ve beste konusunda öncü isimlere ihtiyaç duyduğunu belirtti. Deveboynu, “Gençlerin şiir ve bestecilikle ilgilenmesi için kurumların destekleyici etkinlikler düzenlemesi önemli. Bu değerleri kaybetmek istemiyoruz,” dedi.

Dizlek ise teknoloji çağında gençlerin sanata yönlendirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Gençlere şiiri, tiyatroyu, sanatı sevdirmeliyiz; bu bizim kültürümüzdür,” ifadesini kullandı.