Ziyaret kapsamında, yapımı devam eden Hükümet Konağı şantiyesi ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen deprem konutlarında incelemelerde bulunan Karaloğlu, konut sakinleriyle de bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

Bakan Yardımcısı Karaloğlu’na bu ziyaretinde Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Göksun Kaymakam Vekili Mustafa Arslanşahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Serdar Atalar, Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, kamu kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti.

Gerçekleştirilen ziyaret, karşılıklı istişare ve temennilerle sona erdi.