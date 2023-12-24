Kadıköy'de makas atarak ilerleyen otomobil kazaya neden oldu Kadıköy'de makas atarak ilerleyen otomobil kazaya neden oldu

Yerlikaya, paylaşımında, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulundu.
Paylaşımda komandoların gerçekleştirdiği operasyonlar yer aldı.